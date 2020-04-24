Денісова відреагувала на заяву мера Івано-Франківська про ромів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова внесла подання до Івано-Франківського міського голови Руслана Марцінківа з вимогою принести публічні вибачення за порушення прав ромів та закликала у подальшому неухильно дотримуватись вимог антидискримінаційного законодавства при виконанні ним посадових обов’язків. Про це стало відомо з Telegram-каналу омбудсмена, передає УНН.
"У полі зору уповноваженого ВРУ з прав людини продовжує перебувати безпрецедентний випадок поширення мови ворожнечі стосовно представників ромської національної меншини з боку Івано-Франківського міського голови Руслана Марцінківа, який звернувся до працівників поліції із проханням примусово вивезти ромів з м. Івано-Франківськ до Закарпатської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що порушення правил карантину не є приводом не дотримуватись норм законодавства, якими гарантовано рівність прав і свобод, а також право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання.
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"З огляду на зазначене, уповноважений ВРУ з прав людини внесла подання до Івано-Франківського міського голови з вимогою принести публічні вибачення за вказаним фактом порушення прав ромів та наголосила на необхідності в подальшому неухильно дотримуватись вимог антидискримінаційного законодавства при виконанні ним посадових обов’язків", - зазначено у повідомленні.
Як раніше повідомлялося в УНН, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наказав поліції вивезти ромів з міста під час наради, відео якої потрапило в Інтернет та викликало обурення. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше стало відомо, що міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків не вбачає дискримінації у своїх словах про ромів, яких мали примусово вивезти на Закарпаття та пояснює свої емоційні вислови небезпекою, яку конкретна група осіб становила для мешканців міста.