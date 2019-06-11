Денісова про ув'язнених росіян в Україні: Зеленський має добру волю звільнити всіх
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Москві зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою обговорила питання можливого звільнення громадян РФ, які утримуються в пенітенціарних установах України, а також додала, що Президент України Володимир Зеленський має добру волю звільнити всіх. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ми обговорили питання можливого звільнення громадян України, які утримуються у пенітенціарних установах на території Російської Федерації, а також громадян РФ, які утримуються в таких установах України.
Я зазначила, що Президент України Володимир Зеленський має добру волю звільнити всіх", - написала Деінсова.
Як повідомляв УНН, Денісова у Москві зустрілась із Москальковою, говорили про звільнення ув’язнених.
Нагадаємо, Україна вимагає повернення 113 утримуваних у РФ та Криму українців.