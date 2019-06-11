Денісова у Москві зустрілась із Москальковою: говорили про звільнення ув’язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова обговорила зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою питання можливого звільнення громадян України, які утримуються у пенітенціарних установах на території РФ. Про це омбудсмен написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“(У Москві — ред.) ми обговорили питання можливого звільнення громадян України, які утримуються у пенітенціарних установах на території Російської Федерації, а також громадян РФ, які утримуються в таких установах України”, — написала Денісова.
Також, вона зазначила, що Президент України Володимир Зеленський має добру волю звільнити всіх.
Окрім того, вони домовились про формат роботи щодо зазначених питань.
“Зокрема, про створення робочої групи, а також про підписання меморандуму про співпрацю для подальших дій”, — додала Денісова.
Нагадаємо, з грудня 2018 року по травень 2019 було переміщено 255 засуджених.