З ув’язнення в ОРДЛО передали ще 60 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Сьогодні у Щасті Луганської області представниками окупаційної адміністрації було передано 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території, ще 60 ув'язнених планують забрати у квітні. Про це повідомила у середу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Знову я на мосту у Щасті. Забрала 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини.
Це вже п’ятий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області”, — повідомила Уповноважена.
За її словами, з грудня 2018 року по травень 2019 було переміщено 255 засуджених.
“Всього, разом з особами, яких переведено з окупованої частини Донецької області — переміщено 268 засуджених. З них вже 46 осіб звільнено. Протягом 2014 — 2019 років переведено 454 засуджених”, — повідомила Денісова.