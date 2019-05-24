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З ув’язнення в ОРДЛО передали ще 60 українців

З ув’язнення в ОРДЛО передали ще 60 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Сьогодні у Щасті Луганської області представниками окупаційної адміністрації було передано 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території, ще 60 ув'язнених планують забрати у квітні. Про це повідомила у середу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

“Знову я на мосту у Щасті. Забрала 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини.

Це вже п’ятий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області”, — повідомила Уповноважена.

За її словами, з грудня 2018 року по травень 2019 було переміщено 255 засуджених.

“Всього, разом з особами, яких переведено з окупованої частини Донецької області — переміщено 268 засуджених. З них вже 46 осіб звільнено. Протягом 2014 — 2019 років переведено 454 засуджених”, — повідомила Денісова.

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