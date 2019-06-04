Денісова про повернення з Грузії 10 українських дітей: питання наближається до розв’язки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Питання повернення до України 10 дітей заарештованої в Грузії українки наближається до розв’язки. Про це Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Питання повернення до України 10 дітей українки, затриманої на грузинсько-абхазькому кордоні, наближається до розв’язки”, — написала вона.
Зі слів омбудсмена, після її звернень до Мінсоцполітики щодо застосування положень встановленої законодавством процедури повернення дітей із закордону, питання “нарешті зрушило з мертвої точки”.
“Наразі вже визначено уповноважених представників задля забезпечення повернення та супроводу малолітніх дітей з Грузії до України. Сподіваюсь, що найближчим часом діти повернуться додому”, — додала Денісова.
Як повідомляв УНН, на Хмельниччині визначили групу супроводжувачів для повернення десятьох малолітніх дітей заарештованої в Грузії українки до родичів в Україні.
Нагадаємо, 37-річна Юлія Сусляк разом із десятьма дітьми прибула до Грузії 8 квітня. Неповнолітніх, які за документами є її дітьми, вона планувала вивезти до Абхазії. Зокрема, грузинські правоохоронці по лінії Інтерполу повідомили, що розшукують 11-ту дитину громадянки України, яка на днях була затримана за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми. Сусляк запідозрили у торгівлі дітьми, бо чотири дитини з 10 — 2017 року народження, а ще троє — 2018 року народження.
Тбіліський міський суд обрав для Сусляк запобіжним заходом арешт. Попереднє слухання у справі призначено на 20 червня. Обвинуваченій загрожує від 14 до 17 років позбавлення волі.