Денісова повідомила про погіршення стану здоров’я двох політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Погіршився стан здоров’я українських громадян – Рефата Алімова та Олександра Шумкова, яких утримують у місцях неволі на території Росії. Про це повідомила на своїй сторінці в Telegram Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
"Терміново підготувала звернення до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, що стосуються дотримання прав українських громадян, які перебувають в місцях несвободи на території Росії", - написала Денісова.
Зокрема, повідомляється про погіршення стану здоров’я Рефата Алімова, який перебуває в СІЗО Ростовської області РФ. Політв’язень поскаржився на сильні болі в області нирок під час судового засідання 2 жовтня цього року.
Також у повідомленні йдеться про звернення стосовно Олександра Шумкова, який утримується у виправній колонії в Тверській області РФ. Під час зустрічі зі своїм адвокатом Шумков повідомив про посилення фізичного та морально-психологічного тиску на нього з боку співробітників колонії. Крім того, є інформація щодо погіршення стану його здоров’я.
"Попросила Тетяну Москалькову перевірити вищевказану інформацію та вжити заходів з метою відновлення прав громадян України, а також, забезпечити проведення відповідного медичного обстеження та лікування", - додала Людмила Денісова.
Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що Денісова з дружиною Павла Шаройка визначили кроки щодо повернення журналіста з Білорусі.