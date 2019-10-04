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Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья двух политзаключенных

Киев • УНН

 • 10963 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Ухудшилось состояние здоровья украинских граждан - Рефата Алимова и Александра Шумкова, содержащихся в местах неволи на территории России. Об этом сообщила на своей странице в Telegram Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья двух политзаключенных

"Срочно подготовила обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, касающееся соблюдения прав украинских граждан, находящихся в местах несвободы на территории России", - написала Денисова.

В частности, сообщается об ухудшении состояния здоровья Рефата Алимова, который находится в СИЗО Ростовской области РФ. Политзаключенный пожаловался на сильные боли в области почек во время судебного заседания 2 октября этого года.

Также в сообщении говорится об обращении в отношении Александра Шумкова, который содержится в исправительной колонии в Тверской области РФ. Во время встречи со своим адвокатом Шумков сообщил об усилении физического и морально-психологического давления на него со стороны сотрудников колонии. Кроме того, есть информация об ухудшении состояния его здоровья.

"Попросила Татьяну Москалькова проверить вышеуказанную информацию и принять меры для восстановления прав граждан Украины, а также обеспечить проведение соответствующего медицинского обследования и лечения", - добавила Людмила Денисова.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Денисова с женой Павла Шаройко определили шаги по возвращению журналиста из Беларуси.

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