Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья двух политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Ухудшилось состояние здоровья украинских граждан - Рефата Алимова и Александра Шумкова, содержащихся в местах неволи на территории России. Об этом сообщила на своей странице в Telegram Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Срочно подготовила обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, касающееся соблюдения прав украинских граждан, находящихся в местах несвободы на территории России", - написала Денисова.
В частности, сообщается об ухудшении состояния здоровья Рефата Алимова, который находится в СИЗО Ростовской области РФ. Политзаключенный пожаловался на сильные боли в области почек во время судебного заседания 2 октября этого года.
Также в сообщении говорится об обращении в отношении Александра Шумкова, который содержится в исправительной колонии в Тверской области РФ. Во время встречи со своим адвокатом Шумков сообщил об усилении физического и морально-психологического давления на него со стороны сотрудников колонии. Кроме того, есть информация об ухудшении состояния его здоровья.
"Попросила Татьяну Москалькова проверить вышеуказанную информацию и принять меры для восстановления прав граждан Украины, а также обеспечить проведение соответствующего медицинского обследования и лечения", - добавила Людмила Денисова.
Напомним, на этой неделе стало известно, что Денисова с женой Павла Шаройко определили шаги по возвращению журналиста из Беларуси.