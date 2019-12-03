Денісова попросила генконсула встановити місце перебування етапованих Дудки та Бессарабова
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова отримала інформацію про порушення прав незаконно засуджених громадян України Володимира Дудки та Олексія Бессарабова, тож звернулась до Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново встановити місце їхнього перебування. Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні було отримано інформацію, що вчергове порушено права незаконно засуджених громадян України Володимира Дудки та Олексія Бессарабова. На громадян України чиниться моральний та психологічний тиск адміністрацією пенітенціарної установи, де вони утримуються”, — написала омбудсмен.
Вона зазначила, що наші співгромадяни з вересня 2019 року перебувають в процесі етапування. Так, останнє відоме місце їхнього перебування — СІЗО у місті Краснодар.
“Через це, в невідкладному порядку звертаюсь до Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново встановити місце перебування Володимира Дудки та Олексія Бессарабова, перевірити дотримання їхніх прав на належне утримання, а також забезпечити незалежною правовою та медичною допомогою”, — пише Денісова.
Нагадаємо, засуджених на 14 років колонії у “справі українських диверсантів” кримчан Володимира Дудку і Олексія Бессарабова вивезли з окупованого Криму в Краснодар.