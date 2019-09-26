Денісова обговорила з Міятович захист жертв штучного інтелекту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова обговорила з Комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович та Європейськими органами в Парижі механізми запобігання, протидії та захисту жертв дискримінації у випадках використання штучного інтелекту. Про це Омбудсмен написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“На основі отриманого досвіду Секретаріатом Уповноваженого буде розроблено рекомендації щодо використання систем штучного інтелекту, які впроваджуються органами державної влади у нашій країні — задля запобігання можливим дискримінаційним наслідкам”, — написала Денісова
Також, під час дискусії порушували питання запобігання та протидії дискримінації у роботі органів з питань рівності.
Нагадаємо, країни “великої двадцятки” вперше домовилися про засади поводження з штучним інтелектом (ШІ). Вони прописані в спільній заяві, опублікованій в суботу, 8 червня, за підсумками зустрічі міністрів економіки держав G20 в японському місті Цукуба.