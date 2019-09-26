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Денисова обсудила с Миятович защите жертв искусственного интеллекта

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович и Европейскими органами в Париже механизмы предотвращения, противодействия и защиты жертв дискриминации в случаях использования искусственного интеллекта. Об этом Омбудсмен написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Денисова обсудила с Миятович защите жертв искусственного интеллекта

“На основе полученного опыта Секретариатом Уполномоченного будет разработаны рекомендации по использованию систем искусственного интеллекта, которые внедряются органами государственной власти в нашей стране — для предотвращения возможных дискриминационным последствиям”, — написала Денисова

Также, во время дискуссии задавали вопросы предотвращения и противодействия дискриминации в работе органов по вопросам равенства.

Напомним, страны “большой двадцатки” впервые договорились о принципах обращения с искусственным интеллектом (ИИ). Они прописаны в совместном заявлении, опубликованном в субботу, 8 июня, по итогам встречи министров экономики государств G20 в японском городе Цукуба.

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