Денисова обсудила с Миятович защите жертв искусственного интеллекта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович и Европейскими органами в Париже механизмы предотвращения, противодействия и защиты жертв дискриминации в случаях использования искусственного интеллекта. Об этом Омбудсмен написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
“На основе полученного опыта Секретариатом Уполномоченного будет разработаны рекомендации по использованию систем искусственного интеллекта, которые внедряются органами государственной власти в нашей стране — для предотвращения возможных дискриминационным последствиям”, — написала Денисова
Также, во время дискуссии задавали вопросы предотвращения и противодействия дискриминации в работе органов по вопросам равенства.
Напомним, страны “большой двадцатки” впервые договорились о принципах обращения с искусственным интеллектом (ИИ). Они прописаны в совместном заявлении, опубликованном в субботу, 8 июня, по итогам встречи министров экономики государств G20 в японском городе Цукуба.