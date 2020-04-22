День Землі: влаштуйте цифрове прибирання

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Вперше в історії планети влаштовують міжнародне цифрове прибирання. Тимчасова ізоляція не привід забути про весняний настрій та екологічну відповідальність. Зробіть крок до екологічно-відповідального життя, наведіть лад не тільки в оселі, але й заметіть свої цифрові відбитки, які забруднюють середовище не менше інших відходів. Всеукраїнський молодіжний рух “Let’s do it Ukraine” закликає 22 квітня 2020 року приєднатися до онлайн прибирання. Активісті підготували цікаві факти про цифрові викиди, а також інструкції зі зменшення їхньої кількості. УНН публікує ці інструкції аби всі могли долучитися до відзначення Дня Землі.

Цифрові відходи непомітні для нас, вони ховаються у куточках комп’ютерів та смартфонів, більшість часу ми навіть не зважаємо на них. Однак, саме вони роблять наші гаджети повільнішими, витрачають місця для зберігання, а відповідно це призводить до зростання витрат енергії.

Активісти закликають очистити персональні комп’ютери, ноутбуки, смартфони, хмарні сховища, електронні рахунки з цифровим безладом.

ФАКТИ ПРО ЦИФРОВІ ВІДХОДИ ТА СМІТТЯ

Вуглецевий слід в Інтернеті та системах, що підтримують його, становить близько 3,7% загальносвітових викидів парникових газів. Цей відсоток можна порівняти із впливом світової авіаційної галузі.

Кожен спам-лист викидає в атмосферу приблизно 0,3 грами CO2. Електронний лист із вкладенням містить 50 грам. Під час відправлення мільярду спам-листів витрачається стільки ж парникових газів, як від роботи 3 мільйонів автомобілів. А для зберігання 1 Гб електронної пошти протягом одного року витрачається 32,1 кВт/год, що дорівнює 10 годинам запікання у звичайній побутовій духовці.

Цифрове очищення важливе не тільки для навколишнього середовища, але й для вас особисто. Видалення зайвих файлів очищає місце для зберігання на пристроях, роблячи їх швидшими, а вас уважнішими та спокійнішими.

Готові до весняного рестарту? Тоді тримайте план дій.

Крок 1 — Електронна пошта

Перевірьте поточний розмір скриньки завдяки такому ланцюжку: Outlook (якщо ви використовуєте цей додаток) > Обліковий запис > Властивості папки > Розмір папки.

Далі зробіть 5 простих дій:

1. Скасуйте всю непотрібну підписку. Особливо ту, яку ви ніколи не відкриваєте.

2. Видаліть старі непотрібні листи. Вам може бути їх шкода, але ймовірність того, що ви їх перечитуватимете дуже мала. Будьте сміливими, безстрашно натискайте кнопку ВИДАЛИТИ.

3. Блокуйте небажаних відправників.

4. Очистіть папку зі спамом, не відкриваючи повідомлення.

5. Вимкніть сповіщення електронної пошти від додатків та соціальних мереж.

Крок 2 — Смартфон

1. Перевірте поточний обсяг пам’яті. На Android: Меню > Налаштування > Зберігання або Меню > Мої файли > Пам’ять пристрою. На iPhone: Налаштування > Загальне > Зберігання

2. Видаліть усі програми, якими ви не користуєтеся або користувалися лише декілька разів. Будьте чесними та сміливими! Перегляньте також завантаження, адже частина викачаних файлів вже не знадобиться.

3. Очистіть кеш. На телефонах Android перейдіть у Налаштування > Зберігання > Знайдіть додаток, який потрібно очистити > Очистити кеш. Або ж видаліть кеш безпосередньо через налаштування кожного додатку. На iPhone виберіть Налаштування > Safari > Очистити історію та дані веб-сайту > Очистити історію та дані.

Перевірте також, скільки місця займають ваші програми: Налаштування > Загальне > Використання (iPhone). Ви можете видалити найважчі програми та встановити їх знову. Часто це допомагає звільнити до 500 Мб. Не забувайте очищати дані додатків, таких, як Telegram. Всі фото, відео, документи та аудіо зберігаються в окремій папці на пристрої під назвою додатку.

4. Галерея. Вам точно непотрібні десять версій однієї картинки або перефотографовані сторінки конспектів, книг. Для того, щоб видалити всі інші уявіть, що ви подорожуєте в часі на 5 років вперед. Які зображення вам точно не знадобляться? Ті фото, що залишилися посортуйте для зручності по папках.

Тепер ще раз погляньте на обсяг пам’яті й насолодіться цими хвилинами гордості.

Крок 3 — Ноутбук та комп’ютер

1. Налаштуйте веб-браузер. Перегляньте всі ваші паролі, видаліть довжелезну історію веб-переглядів та непотрібні закладки, додатки. Накопичення таких даних уповільнює роботу браузера, а також створює небезпеку для конфіденційності.

2. Видаліть усі зайві програми. Але не робіть цього через просте видалення папки з диску С. Перейдіть до панелі управління, виберіть перегляд за категоріями та розділ “Видалення програм”.

3. Очистіть пристрій від тимчасових та непотрібних файлів. Для цього існує безліч програм, які зроблять всю роботу за вас. Відкриваєте пошуковик, уводите запит і обираєте програму, яка вам подобається. Або запитайте у знайомих IT-фахівців, вони будуть раді допомогти.

4. Наступний крок такий же, як і в смартфонах: непотрібні однакові фото сторічної давності, смішні меми чи картинки, відео, презентації, документи, яким давно місце в корзині, непотрібні завантаження.

Перевірте результати своєї роботи. Для цього на дискові виберіть опції: Властивості > Загальне

Не забувайте, що активне використання технологій — це меч з двома кінцями. Вони можуть і допомагати і шкодити. Спробуйте мінімізувати їх використання та присвятити вільний час для хобі, спорту чи для спілкування з дорогими для вас людьми.