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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 18241 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 67657 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 98348 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126187 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127347 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 121156 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103053 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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День Земли: устройте цифровую уборку

День Земли: устройте цифровую уборку

Киев  •  УНН

 • 39671 просмотра

Присоединяйтесь к самой масштабной международной онлайн уборке человечества, 50-я годовщина Дня Земли будет праздноваться по-особенному.

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Впервые в истории планеты устраивают международную цифровую уборку. Временная изоляция не повод забыть о весеннем настроение и экологической ответственности. Сделайте шаг к экологически ответственной жизни, наведите порядок не только в доме, но и сотрите свои цифровые отпечатки, которые загрязняют среду не менее других отходов. Всеукраинское молодежное движение "Let's do it Ukraine" призывает 22 апреля 2020 присоединиться к онлайн уборке. Активисты подготовили интересные факты о цифровых отходах, а также инструкции по уменьшению их количества. УНН публикует эти инструкции чтобы все могли приобщиться к празднованию Дня Земли.

Цифровые отходы незаметны для нас, они прячутся в уголках компьютеров и смартфонов, большую часть времени мы даже не обращаем на них внимание. Однако, именно они делают наши гаджеты медленнее, тратят место для хранения, а соответственно это приводит к росту затрат энергии.

Активисты призывают очистить персональные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, облачные хранилища, электронные счета с цифровым беспорядком.

ФАКТЫ О ЦИФРОВЫХ ОТХОДАХ И МУСОРЕ

Углеродный след в Интернете и системах, поддерживающих его, составляет около 3,7% общемировых выбросов парниковых газов. Этот процент можно сравнить с влиянием мировой авиационной отрасли.

Каждое спам-письмо выбрасывает в атмосферу примерно 0,3 грамма CO2. Электронное письмо с вложением содержит 50 грамм. При отправлении миллиарда спам-писем тратится столько же парниковых газов, как от работы 3 миллионов автомобилей. А для хранения 1 Гб электронной почты в течение одного года расходуется 32,1 кВт/ч, что равно 10 часам запекания в обычной бытовой духовке.

Цифровая очистка важна не только для окружающей среды, но и для вас лично. Удаление лишних файлов очищает место для хранения на устройствах, ускоряет их, а вас делает внимательнее и спокойнее.

Готовые к весеннему рестарту? Тогда держите план действий.

Шаг 1 - Электронная почта

Проверим текущий размер ящика благодаря такой цепочке: Outlook (если вы используете это приложение)> Учетная запись> Свойства папки> Размер папки.

Далее сделайте 5 простых действий:
1. Удалите всю ненужную подписку. Особенно ту, которую вы никогда не открываете.
2. Удалите старые ненужные письма. Вам может быть их жаль, но вероятность того, что вы будете их перечитывать очень мала. Будьте смелыми, бесстрашно нажмите кнопку УДАЛИТЬ.
3. Блокируйте нежелательных отправителей.
4. Очистите папку со спамом, не открывая сообщения.
5. Выключите оповещения электронной почты от приложений и социальных сетей.

Шаг 2 - Смартфон

1. Проверьте текущий объем памяти. На Android: Меню> Настройки> Хранение или Меню> Мои файлы> Память устройства. На iPhone: Настройка> Общие> Хранение

2. Удалите все программы, которыми вы не пользуетесь или пользовались лишь несколько раз. Будьте честными и смелыми! Смотрите также загрузки, ведь часть скачанных файлов уже не понадобится.

3. Очистите кэш. На телефонах Android перейдите в меню Настройки> Хранение> Найдите приложение, которое нужно очистить> Очистить кэш. Или удалите кэш непосредственно через настройки каждого приложения. На iPhone выберите Настройки> Safari> Очистить историю и данные веб-сайта> Очистить историю и данные.

Проверьте также, сколько места занимают ваши программы: Настройка> Общие> Использование (iPhone). Вы можете удалить тяжелые программы и установить их снова. Часто это помогает освободить до 500 Мб. Не забывайте очищать данные приложений, таких, как Telegram. Все фото, видео, документы и аудио хранятся в отдельной папке на устройстве под названием приложения.

4. Галерея. Вам точно не нужны десять версий одной картинки или перефотографированные страницы конспектов, книг. Для того, чтобы удалить все остальное представьте, что вы путешествуете во времени на 5 лет вперед. Какие изображения вам точно не понадобятся? Те фото, которые остались рассортируйте для удобства по папкам.

Теперь еще раз посмотрите на объем памяти и насладитесь этими минутами гордости.

Шаг 3 - Ноутбук и компьютер

1. Настройте веб-браузер. Просмотрите все ваши пароли, удалите длинную историю веб-просмотров и ненужные закладки, приложения. Накопление таких данных замедляет работу браузера, а также создает опасность для конфиденциальности.

2. Удалите все лишние программы. Но не делайте этого простым далением папки с диска С. Перейдите к панели управления выберите просмотр по категориям и раздел "Удаление программ".

3. Очистите устройство от временных и ненужных файлов. Для этого существует множество программ, которые сделают всю работу за вас. Открываете поисковик, вводите запрос и выбираете программу, которая вам нравится. Или спросите у знакомых IT-специалистов, они будут рады помочь.

4. Следующий шаг такой же, как и в смартфонах: ненужные одинаковые фото столетней давности, смешные мемы или картинки, видео, презентации, документы, которым давно место в корзине, ненужные загрузки.

Проверьте результаты своей работы. Для этого на диске выберите опции Свойства> Общие.

Не забывайте, что активное использование технологий - это меч с двумя концами. Они могут и помогать и вредить. Попробуйте минимизировать их использования и посвятить свободное время для хобби, спорта или для общения с дорогими для вас людьми.

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