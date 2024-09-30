День захисників і захисниць України: завтра у центрі Києва обмежать рух
Київ • УНН
1 жовтня в центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій. УДО закликає врахувати цю інформацію під час переміщення містом.
Завтра в центрі Києва обмежать дорожній рух, передає УНН із посиланням на Управління державної охорони.
"1 жовтня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.
В УДО закликали врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом.
Нагадаємо
1 жовтня - День захисників і захисниць України, День українського козацтва. Віряни святкують Покрову Пресвятої Богородиці.