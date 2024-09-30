День защитников и защитниц Украины: завтра в центре Киева ограничат движение
Киев • УНН
1 октября в центре Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения из-за проведения охранных мероприятий с участием иностранных делегаций. УГО призывает учесть эту информацию при перемещении по городу.
Завтра в центре Киева ограничат дорожное движение, передает УНН со ссылкой на Управление государственной охраны.
"1 октября, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - говорится в сообщении.
В УГО призвали учесть указанную информацию при перемещении по городу.
Напомним
1 октября - День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества. Верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы.