День винаходу автомобіля з бензиновим двигуном. Що ще можна відзначити 29 січня

Сьогодні, 29 січня, відзначається День винаходу автомобіля з бензиновим двигуном пише УНН.

Саме 29 січня 1886 року німецький інженер Карл Бенц отримав патент на засіб пересування із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння.

Триколісним автомобілем Бенца могли пересуватися двоє людей. Він був оснащений трансмісією, зчепленням, гальмами, підвіскою та амортизаторами коліс.

Бензиновий двигун внутрішнього згоряння дозволяв розвивати швидкість 16 кілометрів на годину.

Щоправда, відомо, що у 1877 році американець Джордж Селден презентував свої креслення автомобіля із бензиновим двигуном.

У 1890 році Еміль Льовассор і Арманд Пежо з Франції почали виробництво автомобілів з двигунами Daimler.

Незважаючи на те, що німець Рудольф Дизель розробив свій двигун, який працював на більш дешевому паливі, саме бензин онові двигуни на початку ХХ стали основними при виробництві автомобілів.

Також 29 січня називають Днем пазлу або головоломки.

Появі пазлів світ має завдячувати граверу та картографу Джону Спілсбері. Вважається, що у 1760 році він наклеїв звичайну карту на лист дерева, розділивши її, за контуром кордонів країн та запропонувавши зібрати їх знову.

Такі головоломки певний час використовувалися виключно як навчальні елементи, бо використовувалося достатньо дороге дерево для основи та з ними не дозволяли гратися.

Пізніше дерево замінили на картон, тому пазли стали доступні усім, а у США навіть налагодили перше масове виробництво пазлів. Популярність гри з кожним роком зростала, адже поєднувала в собі захопливість та відносну дешевизну. Наразі технологія виробництва мало змінилася, тому пазли й досі користуються популярністю у світі.

За церковним календарем сьогодні День перечення молей Ігнатія Богоносця.

За переказом, коли Ігнатій був маленьким, його взяв на руки Ісус. За це його і назвали Богоносцем.

Ігнатій багато проповідував. Його схопили, відвезли до Риму. Там його засудили до страти та кинули до диких звірів.

Мощі Ігнатія Богоносця знаходяться у храмі святого Климента у Римі.

Також сьогодні День пам’яті Святого Лаврентія, затворника Києво-Печерської Лаври, який мав дар зцілення та вигнання бісів.

Іменини сьогодні святкують Гнат, Лаврентій, Роман. Дмитро.