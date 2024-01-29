День изобретения автомобиля с бензиновым двигателем. Что еще можно отметить 29 января
Киев • УНН
29 января 1886 года Карл Бенц получил патент на трехколесное транспортное средство с бензиновым двигателем, сцеплением, тормозами и другими функциями. Эта дата теперь отмечается как День изобретения автомобиля.
Сегодня, 29 января, отмечается День изобретения автомобиля с бензиновым двигателем пишет УНН.
Именно 29 января 1886 года немецкий инженер Карл Бенц получил патент на средство передвижения с бензиновым двигателем внутреннего сгорания.
Трехколесным автомобилем Бенца могли передвигаться два человека. Он был оснащен трансмиссией, сцеплением, тормозами, подвеской и амортизаторами колес.
Бензиновый двигатель внутреннего сгорания позволял развивать скорость 16 километров в час.
Правда, известно, что в 1877 году американец Джордж Селден представил свои чертежи автомобиля с бензиновым двигателем.
В 1890 году Эмиль Левассор и Арманд Пежо из Франции начали производство автомобилей с двигателями Daimler.
Несмотря на то, что немец Рудольф Дизель разработал свой двигатель, который работал на более дешевом топливе, именно бензиновые двигатели в начале ХХ стали основными при производстве автомобилей.
Также 29 января называют Днем пазла или головоломки.
Появлению пазлов мир обязан граверу и картографу Джону Спилсбери. Считается, что в 1760 году он наклеил обычную карту на лист дерева, разделив ее, по контуру границ стран и предложив собрать их снова.
Такие головоломки некоторое время использовались исключительно как учебные элементы, потому что использовалось достаточно дорогое дерево для основы и с ними не позволяли играть.
Позже дерево заменили на картон, поэтому пазлы стали доступны всем, а в США даже наладили первое массовое производство пазлов. Популярность игры с каждым годом росла, ведь сочетала в себе увлекательность и относительную дешевизну. Сейчас технология производства мало изменилась, поэтому пазлы до сих пор пользуются популярностью в мире.
По церковному календарю сегодня День преставления молей Игнатия Богоносца.
По преданию, когда Игнатий был маленьким, его взял на руки Иисус. За это его и назвали Богоносцем.
Игнатий много проповедовал. Его схватили, отвезли в Рим. Там его приговорили к смертной казни и бросили к диким зверям.
Мощи Игнатия Богоносца находятся в храме святого Климента в Риме.
Также сегодня День памяти Святого Лаврентия, затворника Киево-Печерской Лавры, который имел дар исцеления и изгнания бесов.
Именины сегодня празднуют Игнат, Лаврентий, Роман. Дмитрий.
День изобретения автомобиля с бензиновым двигателем. Что еще можно отметить 29 января
29 января 1886 года Карл Бенц получил патент на трехколесное транспортное средство с бензиновым двигателем, сцеплением, тормозами и другими функциями. Эта дата теперь отмечается как День изобретения автомобиля.
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