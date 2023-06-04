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День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України: скільки їх загинуло з 2014 року?

Київ • УНН

 • 673180 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам’ять дітей, що загинули внаслідок збройної агресії росії проти України. Пам’ятний день був встановлений постановою Верховної Ради у 2021 році. Дату обрали невипадково, адже саме 4 червня відзначається, заснований ООН, Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії, пише УНН.

День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України: скільки їх загинуло з 2014 року?

Скільки дітей загинуло на Донбасі з 2014 року

Пам’ятна дата була встановлена на честь дітей, які стали жертвами прихованої агресії рф на Донбасі з 2014 року. Точна кількість дітей, що загинули у Донецькій та Луганській областях, наразі, не встановлена. За різними даними, з 2014 по лютий 2022 року на Донбасі загинули більше 240 дітей. Від 150 до 500 неповнолітніх отримали різноманітні травми та поранення. Більше 50 дітлахів вважаються зниклими безвісті.

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Діти-жертви повномасштабної агресії рф

Після 24 лютого, з початком відкритої агресії росії проти України кількість дітей, що стали жертвами або постраждали внаслідок бойових дій, суттєво виросла.

Станом на 4 червня, 485 дитини загинули та понад 1005 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 464, Харківській - 283, Київській - 128, Херсонській - 105, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 80, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Зниклими безвісті вважаються 392 дитини, при цьому, більше 13 тисяч дітей вдалося знайти.

З початку повномасштабної агресії, росія, порушуючи усі норми міжнародного права, депортувала 19,5 тисяч українських дітей. На даний момент 371 дитину вдалося повернути.

Всі наведені дані не остаточні.



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