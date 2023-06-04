День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии рф против Украины: сколько их погибло с 2014 года?

Сколько детей погибло на Донбассе с 2014 года

Памятная дата была установлена в честь детей, которые стали жертвами скрытой агрессии рф на Донбассе с 2014 года. Точное количество детей, погибших в Донецкой и Луганской областях, пока не установлено. По разным данным, с 2014 по февраль 2022 года на Донбассе погибли более 240 детей. От 150 до 500 несовершеннолетних получили различные травмы и ранения. Более 50 детей считаются пропавшими без вести.

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Дети-жертвы полномасштабной агрессии рф

После 24 февраля, с началом открытой агрессии России против Украины количество детей, ставших жертвами или пострадавших в результате боевых действий, существенно выросло.

По состоянию на 4 июня, 485 детей погибли и более 1005 получили ранения различной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 464, Харьковской - 283, Киевской - 128, Херсонской - 105, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 80, Черниговской - 71, Луганской - 67.

Пропавшими без вести считаются 392 ребенка, при этом, более 13 тысяч детей удалось найти.

С начала полномасштабной агрессии, россия, нарушая все нормы международного права, депортировала 19,5 тысяч украинских детей. На данный момент 371 ребенка удалось вернуть.

Все приведенные данные не окончательные.





