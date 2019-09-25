День в ООН розпочнеться з Зеленського: відомий розклад пленарних засідань
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сьогодні у Нью-Йорку пленарне засідання 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відкриє Президент України Володимир Зеленський. Принаймні це вказано у розкладі пленарних засідань сесії, передає УНН.
Так, відповідно до розкладу, у середу, 25 вересня, з 9:00 до 14:45 за Нью-Йорком ( 16:00-21:45 за Києвом) у Залі Генеральної Асамблеї проходитиме п’яте пленарне засідання. Першим на ньому з промовою виступить Володимир Зеленський.
Після українського лідера запланований виступ діючого президента Румунії Клауса Йоганніса.
Також у цей день заплановані виступи президента Республіки Ірак, глави Королівства Есватіні, президента Республіки Ліберія, президента Ісламської Республіки Іран, президента Ліванської Республіки, президента Республіки Палау, президента Грузії, глави ЦАР, президента Республіки Колумбія, президента Республіки Сейшельські острови, президента Ісламської Республіки Мавританія, президента Естонської Республіки, глави Республіки Гвінея, президента Республіки Замбія, глави держави та глави уряду Республіки Чад та президента Республіки Гондурас.
Також очікуються виступи прем’єр-міністра Австралії та прем’єр-міністра Республіки Фіджі.
Зазвичай виступи лідерів тривають у середньому від 15 до 25 хвилин, однак бувають і виключення. Приміром, президент США Дональд Трамп напередодні виголошував промову 38 хвилин, а французький колега Еммануель Макрон обігнав його на 3 хвилини.
Нагадаємо, Зеленський у вівторок взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Як повідомляв УНН, на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у середу, 25 вересня, запланована зустріч президентів України та США — Володимира Зеленського і Дональда Трампа.