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Ірландці розпочали відзначати День Святого Патрика

Ірландці розпочали відзначати День Святого Патрика

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Ірландці усього світу відзначають сьогодні найбільше національне свято - День Святого Патрика. Про це повідомляє УНН з посиланням на Belfast Telegraph.

Кожен рік мільйони людей одягають руді перуки, зелені куртки та прикрашают головні убори - циліндри - символікою свята, трилистниками.

Потім, вже починаючи з 9-10 ранку, ірландці відправляються святкувати День Патрика до барів.

День Святого Патрика є державним святом в Ірландії, Північній Ірландії, на острові Монтсеррат і в канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.

З не меншим розмахом свято зустрічають представники ірландської діаспори по всій земній кулі, особливо у Великобританії, Канаді, США, Аргентині, Австралії та Новій Зеландії.

Спеціально до свята в Ірландії підсвічують будівлі зеленим кольором, а річку Чикаго вже традиційно щороку у День Святого Патрика розфарбовують у зелене.

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