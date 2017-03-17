Ірландці розпочали відзначати День Святого Патрика
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Ірландці усього світу відзначають сьогодні найбільше національне свято - День Святого Патрика. Про це повідомляє УНН з посиланням на Belfast Telegraph.
Кожен рік мільйони людей одягають руді перуки, зелені куртки та прикрашают головні убори - циліндри - символікою свята, трилистниками.
Потім, вже починаючи з 9-10 ранку, ірландці відправляються святкувати День Патрика до барів.
День Святого Патрика є державним святом в Ірландії, Північній Ірландії, на острові Монтсеррат і в канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.
З не меншим розмахом свято зустрічають представники ірландської діаспори по всій земній кулі, особливо у Великобританії, Канаді, США, Аргентині, Австралії та Новій Зеландії.
Спеціально до свята в Ірландії підсвічують будівлі зеленим кольором, а річку Чикаго вже традиційно щороку у День Святого Патрика розфарбовують у зелене.