Ирландцы начали праздновать День Святого Патрика
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Ирландцы всего мира отмечают сегодня крупнейший национальный праздник - День Святого Патрика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Belfast Telegraph.
Каждый год миллионы людей одевают рыжие парики, зеленые куртки и украшают головные уборы - цилиндры - символикой праздника, трилистником.
Затем, уже начиная с 9-10 утра, ирландцы отправляются праздновать День Патрика в бары.
День Святого Патрика является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
С не меньшим размахом праздник встречают представители ирландской диаспоры по всему земному шару, особенно в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.
Специально к празднику в Ирландии подсвечивают здания зеленым цветом, а реку Чикаго уже традиционно ежегодно в День Святого Патрика раскрашивают в зеленый.