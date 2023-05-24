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День слов’янської писемності та культури, вшанування пам’яті рівноапостольних Кирила та Мефодія. Що ще відзначають 24 травня

День слов’янської писемності та культури, вшанування пам’яті рівноапостольних Кирила та Мефодія. Що ще відзначають 24 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Сьогодні, 24 травня, в Україні відзначають День слов’янської писемності та культури. Свято було започатковане у 2004 році. Дата обрана не випадково, адже 24 травня віряни вшановують пам’ять рівноапостольних Кирила та Мефодія – творців слов’янської абетки, пише УНН.

Брати Кирило та Мефодій народилися у грецькому місті Солунь (нині Салонікі) у ІХ столітті в родині воєначальника.

Кирило вчився у Константинополі при дворі імператора Михайла ІІІ. Мефодій рано вступив на військову службу. Згодом обоє стали ченцями. Багато проповідували.

Але найбільше їхнє досягнення це створення слов’янської абетки. Кирило створив кирилицю на основі грецького алфавіту. Згодом до неї додавалися літери запозичені з глаголиці.  

Кирило та Мефодій перекладали церковні книжки, самі писали твори. Це стало початком започаткування слов’янської книжкової справи.

Нині точно датованою кириличною книгою вважається давньоруське Остромирове Євангеліє.

24 травня Всесвітній день відеоігор. У цей день 1972 року відбулася презентація першої домашньої приставки для ігор.

Також 24 травня Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння. Ініціативу підтримують жінки з 40 країн. У цей день організовуються різноманітні заходи.

Ще 24 травня Всесвітній день обізнаності про шизофренію та Європейській день парків.

Іменини 24 травня святкують  Кирило, Мефодій, Йосип, Олександр, Ростислав.

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