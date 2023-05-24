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День славянской письменности и культуры, чествование памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия. Что еще отмечают 24 мая

День славянской письменности и культуры, чествование памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия. Что еще отмечают 24 мая

Киев • УНН

 • 1150568 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Сегодня, 24 мая, в Украине отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник был основан в 2004 году. Дата выбрана не случайно, ведь 24 мая верующие чтят память равноапостольных Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки, пишет УНН.

Братья Кирилл и Мефодий родились в греческом городе Солунь (сейчас Салоники) в IX веке в семье военачальника.

Кирилл учился в Константинополе при дворе императора Михаила ІІІ. Мефодий рано поступил на военную службу. Впоследствии оба стали монахами. Многие проповедовали.
Но наибольшее их достижение это создание славянского алфавита. Кирилл создал кириллицу на основе греческого алфавита. Впоследствии к ней прилагались буквы заимствованные из глаголицы.
Кирилл и Мефодий переводили церковные книги, сами писали произведения. Это стало началом славянского книжного дела.
В настоящее время точно датированной кириллической книгой считается древнерусское Остромирово Евангелие.

24 мая Всемирный день видеоигр. В этот день в 1972 году состоялась презентация первой домашней приставки для игр.

Также 24 мая Международный женский день за мир и разоружение. Инициативу поддерживают женщины из 40 стран. В этот день организуются различные мероприятия.

Еще 24 мая Всемирный день осведомленности о шизофрении и Европейском дне парков.

Именины 24 мая празднуют Кирилл, Мефодий, Иосиф, Александр, Ростислав.

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