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День Києва: скільки років виповнилося столиці України та цікаві факти про місто

День Києва: скільки років виповнилося столиці України та цікаві факти про місто

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні, 28 травня, відзначається День Києва. Вже за багаторічною традицією день народження столиці України припадає на останню неділю травня, пише УНН.

Коли був заснований Київ і скільки років виповнилося столиці

Історики до цього часу так і не дійшли спільної думки, коли точно був заснований Київ. Вважається, що місто на березі Дніпра з’явилося на межі V-IV століть.

Засновниками, згідно легенди, є брати Кий, Щек, Хорив та сестра їхня Либидь. Місто було назване на честь старшого брата Кия, який згідно «Повісті минулих літ» був полянським князем.

На даний момент вважається, що Київ був заснований 482 року. Саме ця дата є першою писемною згадкою при Київ у літописі 882 року.

Таким чином у 2023 році столиця України святкує свій 1541 день народження.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Київ відзначає День міста: куди піти на вихідних

Цікаве

Вперше святкування Дня Києва було організоване у 1982 році, коли столиці України виповнилося 1500 років.

У Києві розташовані майже половина об'єктів спадщини ЮНЕСКО в Україні. Це, зокрема, Києво-Печерська Лавра, Церква Спасу на Берестові та Київський Софійський собор.

Пам'ятник "Батьківщина-Мати", розташований в українській столиці, входить до 10 найвищих у світі. Його висота сягає 102 метри.

Вік найдавнішої вулиці міста – Володимирської – перевищує 1000 років.

Найширша вулиця у місті Хрещатик - 75 метрів від будинку до будинку. Найвужчим же є Георгіївський провулок, ширина якого становить близько п'яти метрів.

Найдовшою вулицею Києва є Броварський проспект, довжина якого сягає 14 км. Найкоротшим вважається Інженерний провулок довжина якого лише 50 метрів.

Метро Києва - одне з найстаріших в Європі. Найглибша станція в ньому - «Арсенальна». Щоб потрапити на неї, потрібно буде спуститися під землю на глибину 105 метрів.

Найдовший міський транспортний маршрут "м. "Контрактова площа" – Пуща-Водиця”, протяжністю близько 20 км. Пішохідний міст через Дніпро у Києві вважається найдовшим пішохідним мостом у Європі.

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