День Києва: скільки років виповнилося столиці України та цікаві факти про місто
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні, 28 травня, відзначається День Києва. Вже за багаторічною традицією день народження столиці України припадає на останню неділю травня, пише УНН.
Коли був заснований Київ і скільки років виповнилося столиці
Історики до цього часу так і не дійшли спільної думки, коли точно був заснований Київ. Вважається, що місто на березі Дніпра з’явилося на межі V-IV століть.
Засновниками, згідно легенди, є брати Кий, Щек, Хорив та сестра їхня Либидь. Місто було назване на честь старшого брата Кия, який згідно «Повісті минулих літ» був полянським князем.
На даний момент вважається, що Київ був заснований 482 року. Саме ця дата є першою писемною згадкою при Київ у літописі 882 року.
Таким чином у 2023 році столиця України святкує свій 1541 день народження.
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Цікаве
Вперше святкування Дня Києва було організоване у 1982 році, коли столиці України виповнилося 1500 років.
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