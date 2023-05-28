День Киева: сколько лет исполнилось столице Украины и интересные факты о городе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Сегодня, 28 мая, отмечается День Киева. Уже по многолетней традиции день рождения столицы Украины приходится на последнее воскресенье мая, пишет УНН.
Когда был основан Киев и сколько лет исполнилось столице
Историки до сих пор так и не пришли к общему мнению, когда точно был основан Киев. Считается, что город на берегу Днепра появился на рубеже V-IV веков.
Основателями, согласно легенде, являются братья Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь. Город был назван в честь старшего брата Кия, который согласно «Повести временных лет» был полянским князем.
На данный момент считается, что Киев был основан в 482 году. Именно эта дата является первым письменным упоминанием о Киеве в летописи 882 года.
Таким образом в 2023 году столица Украины празднует свой 1541 день рождения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев отмечает День города: куда пойти на выходных
Интересное
Впервые празднование Дня Киева было организовано в 1982 году, когда столице Украины исполнилось 1500 лет.
В Киеве расположены почти половина объектов наследия ЮНЕСКО в Украине. Это, в частности, Киево-Печерская Лавра, Церковь Спаса на Берестове и Киевский Софийский собор.
Памятник "Родина-Мать", расположенный в украинской столице, входит в 10 самых высоких в мире. Его высота достигает 102 метра.
Возраст древнейшей улицы города – Владимирской – превышает 1000 лет.
Самая широкая улица в городе Крещатик - 75 метров от дома до дома. Самым же узким является Георгиевский переулок, ширина которого составляет около пяти метров.
Самой длинной улицей Киева является Броварской проспект, длина которого достигает 14 км. Самым коротким считается Инженерный переулок длина которого всего 50 метров.
Метро Киева - одно из старейших в Европе. Самая глубокая станция в нем - «Арсенальная». Чтобы попасть на нее, нужно будет спуститься под землю на глубину 105 метров.
Самый длинный городской транспортный маршрут "м. "Контрактовая площадь" – Пуща-Водица”, протяженностью около 20 км. Пешеходный мост через Днепр в Киеве считается самым длинным пешеходным мостом в Европе.