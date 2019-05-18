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День батька в Україні відзначатимуть у третю неділю червня - указ

День батька в Україні відзначатимуть у третю неділю червня - указ

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ про установлення свята – Дня батька, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

"День батька установлено з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей", - йдеться у повідомленні.

Відтепер День батька в Україні відзначатиметься щороку у третю неділю червня.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше Кабмін ухвалив рішення про запровадження святкування Дня батька в Україні.

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