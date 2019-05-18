День батька в Україні відзначатимуть у третю неділю червня - указ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ про установлення свята – Дня батька, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
"День батька установлено з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей", - йдеться у повідомленні.
Відтепер День батька в Україні відзначатиметься щороку у третю неділю червня.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Раніше Кабмін ухвалив рішення про запровадження святкування Дня батька в Україні.