День отца в Украине будут отмечать в третье воскресенье июня - указ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об установлении праздника - Дня отца, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"День отца установлено с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей", - говорится в сообщении.
Отныне День отца в Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее Кабмин принял решение о введении празднования Дня отца в Украине.