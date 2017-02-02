Демонтаж пам’ятника М.Щорсу потребує спеціального технічного проекту - КМДА
Київ • УНН
У прес-службі зазначили, що наразі пам’ятник М.Щорсу огороджений будівельним риштуванням з ініціативи Шевченківської районної адміністрації, щоб уникнути самовільного демонтажу активістами
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Демонтаж пам’ятника Миколі Щорсу, що розміщений у місті Київ на бульварі Т.Шевченка, потребує спеціального технічного проекту. Про це УНН повідомили в прес-службі Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.
“Пам’ятник Щорсу М.О. на бульварі Т.Шевченка, потребує спеціального технічного проекту для демонтажу”, — йдеться в повідомленні.
У прес-службі зазначили, що наразі пам’ятник М.Щорсу огороджений будівельним риштуванням з ініціативи Шевченківської районної адміністрації, щоб уникнути самовільного демонтажу активістами.
Крім того, такі заходи були вжиті з метою огляду та замірів у рамках підготовки проекту демонтажу, щоб визначити яким чином і якими засобами демонтувати пам’ятник після остаточного рішення від Міністерства культури.
Нагадаємо, Київська влада пообіцяла активістам демонтувати пам’ятник Щорсу до кінця вересня 2016 року. В іншому випадку активісти пообіцяли зібратися та демонтувати його самотужки 14 жовтня.
Однак пам’ятник досі не демонтовано.