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Демонтаж памятника Щорсу требует специального технического проекта - КГГА

Киев • УНН

 • 17652 просмотра

В пресс-службе отметили, что в настоящее время памятник Щорсу огражден строительным лесам по инициативе Шевченковской районной администрации, чтобы избежать самопроизвольного демонтажа активистами

Демонтаж памятника Щорсу требует специального технического проекта - КГГА

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Демонтаж памятника Николаю Щорсу, который размещен в городе Киев на бульваре Т.Шевченко, требует специального технического проекта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.

"Памятник Щорсу Н.А. на бульваре Т.Шевченко требует специального технического проекта для демонтажа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время памятник Щорсу огражден строительным лесам по инициативе Шевченковской районной администрации, чтобы избежать самопроизвольного демонтажа активистами.

Кроме того, такие меры были приняты с целью осмотра и замеров в рамках подготовки проекта демонтажа, чтобы определить каким образом и какими средствами демонтировать памятник после окончательного решения Министерства культуры.

Напомним, Киевские власти пообещали активистам демонтировать памятник Щорсу до конца сентября 2016 г. В противном случае активисты пообещали собраться и демонтировать его самостоятельно 14 октября.

Однако памятник до сих пор не демонтировали.

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