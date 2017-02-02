Демонтаж памятника Щорсу требует специального технического проекта - КГГА
Киев • УНН
В пресс-службе отметили, что в настоящее время памятник Щорсу огражден строительным лесам по инициативе Шевченковской районной администрации, чтобы избежать самопроизвольного демонтажа активистами
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Демонтаж памятника Николаю Щорсу, который размещен в городе Киев на бульваре Т.Шевченко, требует специального технического проекта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.
"Памятник Щорсу Н.А. на бульваре Т.Шевченко требует специального технического проекта для демонтажа", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время памятник Щорсу огражден строительным лесам по инициативе Шевченковской районной администрации, чтобы избежать самопроизвольного демонтажа активистами.
Кроме того, такие меры были приняты с целью осмотра и замеров в рамках подготовки проекта демонтажа, чтобы определить каким образом и какими средствами демонтировать памятник после окончательного решения Министерства культуры.
Напомним, Киевские власти пообещали активистам демонтировать памятник Щорсу до конца сентября 2016 г. В противном случае активисты пообещали собраться и демонтировать его самостоятельно 14 октября.
Однако памятник до сих пор не демонтировали.