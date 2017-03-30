Демонтаж нелегальних газових модулів в столиці відбувається законно - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Демонтаж автогазозаправних пунктів в столиці проводять цілком законно, спільно з прокуратурою міста Києва, Національною поліцією України, органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
При цьому, за словами керівника апарату КМДА Володимира Бондаренко, усі АГЗП, які функціонують без належних дозвільних документів, буде демонтовано, незважаючи на їх супротив.
Йдеться щонайменше про 350 таких газових заправок.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві за вихідні демонтували десять нелегальних газових заправок
"Жодного закону та норми ми не порушуємо. Основна наша мета – наведення порядку в місті. Якщо хтось із порушників хоче узаконити свої об’єкти АГЗП – ми відкриті до такого діалогу. Але незаконні об’єкти підвищеної небезпеки на території міста функціонувати не будуть. У нас немає іншого виходу. Це пряма небезпека для людей!" – наголосив Володимир Бондаренко.
Протягом місяця всі зазначені об’єкти будуть демонтовані. Єдиними АГЗП, які можуть сьогодні функціонувати, є ті, що входять до складу стаціонарних автозаправних станцій. Сьогодні іншого оформлення документів в Києві немає, наголосив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Попит на скраплений газ в Україні ростиме
"АГЗП, які після демонтажу спробують незаконно поновити на відповідних місцях, будуть пріоритетними в повторному демонтажі. Наше основне завдання – безпека містян, і ми не допустимо людських жертв через недбалість певних підприємців!" – підкреслив чиновник.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за оцінками експертів, ринок скрапленого газу в Україні тінізовано на третину.
Також нагадаємо, через нелегальні газові модулі бюджет столиці щорічно втрачає близько 400 млн грн.