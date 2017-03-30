Демонтаж нелегальных газовых модулей в столице проводится законно - КГГА

При этом, по словам руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко, все АГЗП, которые функционируют без надлежащих разрешительных документов, будут демонтированы, несмотря на их сопротивление.

Речь идет как минимум о 350 таких газовых заправках.

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"Никаких закона и нормы мы не нарушаем. Основная наша цель - наведение порядка в городе. Если кто-то из нарушителей хочет узаконить свои объекты АГЗП - мы открыты к такому диалогу. Но незаконные объекты повышенной опасности на территории города функционировать не будут. У нас нет другого выхода. Это прямая опасность для людей!" - отметил Владимир Бондаренко.

В течение месяца все указанные объекты будут демонтированы. Единственными АГЗП, которые могут сегодня работать, есть те, что входят в состав стационарных автозаправочных станций. Сегодня иного оформления документов в Киеве нет, подчеркнул он.

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"АГЗП, которые после демонтажа попытаются незаконно восстановить в соответствующих местах, будут приоритетными в повторном демонтаже. Наша основная задача - безопасность горожан, и мы не допустим человеческих жертв из-за халатности определенных предпринимателей!" - подчеркнул чиновник.

Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, рынок сжиженного газа в Украину тенизирован на треть.

Также напомним, из-за нелегальных газовых модулей бюджет столицы ежегодно теряет около 400 млн грн.