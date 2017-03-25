Демонстрації на підтримку проєвропейського курсу відбулися в Польщі

“Ми — поляки і європейці. Польща повинна бути однією з країн-фундаментів ЄС. Уряд знищує нашу мрію, знищує європейське майбутнє Польщі, ми не можемо цього допустити”, — з таким закликом до поляків звернулись Агнешка Холланд, Христина Янда, Владислав Фрасинюк та інші відомі актори, режисери і політики.

Як заявив лідер опозиційної партії “Новочесна” Ришард Петру, в даний час Польща перебуває на роздоріжжі. У поляків є вибір: бути в центрі Європи і будувати її з іншими країнами або “вилетіти” з Європи.

Акції на підтримку проєвропейської політики пройшли також у Любліні, Катовіцах і Кракові.

Нагадаємо, як заявив польський віце-прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, Польща не намагатиметься приєднатися до єврозони, доки її економічні характеристики не будуть співставними з показниками розвитку провідних держав ЄС, що стане можливим не раніше, ніж через 10 — 20 років.