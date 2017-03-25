Демонстрации в поддержку проевропейского курса прошли в Польше

“Мы — поляки и европейцы. Польша должна быть одной из стран-фундаментов ЕС. Правительство уничтожает нашу мечту, уничтожает европейское будущее Польши, мы не можем этого допустить”, — с таким призывом к полякам обратились Агнешка Холланд, Кристина Янда, Владислав Фрасынюк и другие известные актеры, режиссеры и политики.

Как заявил лидер оппозиционной партии “Новочесна” Ришард Пэтру, в настоящее время Польша находится на распутье. У поляков есть выбор: быть в центре Европы и строить её с другими странами или “вылететь” из Европы.

Акции в поддержку проевропейской политики прошли также в Люблине, Катовицах и Кракове.

Напомним, как заявил польский вице-премьер-министр Матеуш Моравецкий, Польша не будет пытаться присоединиться к еврозоне, пока ее экономические параметры не будут сопоставимы с показателями развития ведущих государств ЕС, что станет возможным не ранее, чем через 10-20 лет.