Демонстрации в поддержку проевропейского курса прошли в Польше

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 38249 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104120 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119539 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178576 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130365 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124994 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117445 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106505 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107546 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103910 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Демонстрации в поддержку проевропейского курса прошли в Польше

Демонстрации в поддержку проевропейского курса прошли в Польше

Киев  •  УНН

 • 18010 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Варшаве прошла многотысячная демонстрация под лозунгом “Я люблю тебя, Европа!” в поддержку проевропейского курса Польши. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Мы — поляки и европейцы. Польша должна быть одной из стран-фундаментов ЕС. Правительство уничтожает нашу мечту, уничтожает европейское будущее Польши, мы не можем этого допустить”, — с таким призывом к полякам обратились Агнешка Холланд, Кристина Янда, Владислав Фрасынюк и другие известные актеры, режиссеры и политики.

Как заявил лидер оппозиционной партии “Новочесна” Ришард Пэтру, в настоящее время Польша находится на распутье. У поляков есть выбор: быть в центре Европы и строить её с другими странами или “вылететь” из Европы.

Акции в поддержку проевропейской политики прошли также в Люблине, Катовицах и Кракове.

Напомним, как заявил польский вице-премьер-министр Матеуш Моравецкий, Польша не будет пытаться присоединиться к еврозоне, пока ее экономические параметры не будут сопоставимы с показателями развития ведущих государств ЕС, что станет возможным не ранее, чем через 10-20 лет.

 

 

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