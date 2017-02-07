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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Демонстранти у Румунії виступили з вимогою відставки уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Поступки уряду Румунії, що скасував суперечливий указ про пом'якшення покарання за корупцію, не вплинули на протестувальників і ввечері у понеділок у центрі Бухареста знову зібралися тисячі людей, хоча і значно менше, аніж на вихідних, передає УНН з посиланням на euronews.

Демонстранти у Румунії виступили з вимогою відставки уряду

Демонстранти вимагають відставки уряду, який було сформовано лише місяць тому.

Прем'єр Румунії Сорін Гріндяну закликав людей до спокою. Він заявив, що йти з посади не збирається, але натякнув, що крісло може залишити міністр юстиції Флорін Йордаке.

“Ми вирішили дати собі два дні - один на обговорення бюджету, а інший - на голосування щодо вотуму довіри. Адже міністр юстиції зобов'язаний взяти участь у цих процедурах, що відбудуться у середу та четвер. Потім одне з двох - або пан Йордаке сам ухвалить рішення, або це зроблю я”, - сказав С.Гріндяну.

Сам міністр юстиції повідомив, що готує нові поправки до кримінального кодексу, які будуть винесені на обговорення з громадськістю.

Наймасовіші з часів повалення режиму Чаушеску протести в Румунії спалахнули через намір уряду декриміналізувати деякі корупційні злочини. На думку опонентів влади, за цим стояла спроба звільнити від відповідальності низку уже засуджених політиків.

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