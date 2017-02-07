Демонстранты в Румынии выступили с требованием отставки правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Уступки правительства Румынии, которое отменило противоречивый указ о смягчении наказания за коррупцию, не повлияли на протестующих и вечером в понедельник в центре Бухареста снова собрались тысячи людей, хотя и значительно меньше, чем на выходных, передает УНН со ссылкой на euronews.
Демонстранты требуют отставки правительства, которое было сформировано только месяц назад.
Премьер Румынии Сорин Гриндяну призвал людей к спокойствию. Он заявил, что уходить с поста не собирается, но намекнул, что кресло может оставить министр юстиции Флорин Йордаке.
"Мы решили дать себе два дня - один на обсуждение бюджета, а другой - на голосование по вотуму доверия. Ведь министр юстиции обязан принять участие в этих процедурах, которые состоятся в среду и четверг. Затем одно из двух - или пан Йордаке сам примет решение, или это сделаю я", - сказал С.Гриндяну.
Сам министр юстиции сообщил, что готовит новые поправки в Уголовный кодекс, которые будут вынесены на обсуждение с общественностью.
Самые массовые со времен свержения режима Чаушеску протесты в Румынии вспыхнули из-за намерения правительства декриминализировать некоторые коррупционные преступления. По мнению оппонентов власти, за этим стояла попытка освободить от ответственности ряд уже осужденных политиков.