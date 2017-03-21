Демократичні вибори проходять тоді, коли народ не довіряє владі - В.Рабінович

Президент країни зробив заяву, що дострокових парламентських виборів не буде. У той же час мер Львова Андрій Садовий запевняє, що його джерела в Адміністрації Президента кажуть про підготовку до виборчої кампанії.

На питання, чи будуть дострокові вибори, Вадим Рабінович відповів наступне: “Кожна влада, яка була в Україні, чомусь планує собі життя на століття. Що стосується демократичних виборів, які мають бути в будь-якій країні, де народ не довіряє владі, то не знаю, чому вони так дратують владу”.

“Нами правлять ті, до кого довіра в країні за найоптимістичнішими оцінками від 1 до 9%”, — озвучив дані соціологічних досліджень парламентарій.

За його словами, призначення іноземців на керівні посади — це приклад злочинної діяльності влади.

“Поставили керувати залізницею поляка Бальчуна. Можна дізнатися, чому тендер на тепловози виграла польська фірма, а наш завод, де їх виробляють, навіть не брав участі в цьому конкурсі? Якщо не підемо на вибори, то будемо це все терпіти? Перевибори не залежать від рішення одного політика, вони залежать від волі народу”, — вважає лідер партії “За життя”.

Нагадаємо, що Вадим Рабинович закликав політичні сили оголосити дострокові парламентські вибори.