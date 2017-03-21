Демократические выборы проходят тогда, когда народ не доверяет власти - В.Рабинович

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119541 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178580 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130367 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124995 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117445 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106505 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107546 просмотра

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Демократические выборы проходят тогда, когда народ не доверяет власти - В.Рабинович

Демократические выборы проходят тогда, когда народ не доверяет власти - В.Рабинович

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Только досрочные выборы могут снять напряжение в обществе. Об этом заявил в эфире "112 Украина" народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович, передает УНН.

Президент страны сделал заявление, что досрочных парламентских выборов не будет. В то же время мэр Львова Андрей Садовый уверяет, что его источники в Администрации Президента говорят о подготовке к избирательной кампании.

На вопрос, будут ли досрочные выборы, Вадим Рабинович ответил следующее: "Каждая власть, которая была в Украине, почему-то планирует себе жизнь на века. Что касается демократических выборов, которые должны быть в любой стране, где народ не доверяет власти, то не знаю, почему они так раздражают власть".

"Нами правят те, к кому доверие в стране по самым оптимистичным оценкам от 1 до 9%", - озвучил данные социологических исследований парламентарий.

По его словам, назначение иностранцев на руководящие должности - это пример преступной деятельности власти.

"Поставили управлять железной дорогой поляка Бальчуна. Можно узнать, почему тендер на тепловозы выиграла польская фирма, а наш завод, где их производят, даже не участвовал в этом конкурсе? Если не пойдем на выборы, то будем это все терпеть? Перевыборы не зависят от решения одного политика, они зависят от воли народа", - считает лидер партии "За життя".

Напомним, что Вадим Рабинович призвал политические силы объявить досрочные парламентские выборы.

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