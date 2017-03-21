Демократические выборы проходят тогда, когда народ не доверяет власти - В.Рабинович

Президент страны сделал заявление, что досрочных парламентских выборов не будет. В то же время мэр Львова Андрей Садовый уверяет, что его источники в Администрации Президента говорят о подготовке к избирательной кампании.

На вопрос, будут ли досрочные выборы, Вадим Рабинович ответил следующее: "Каждая власть, которая была в Украине, почему-то планирует себе жизнь на века. Что касается демократических выборов, которые должны быть в любой стране, где народ не доверяет власти, то не знаю, почему они так раздражают власть".

"Нами правят те, к кому доверие в стране по самым оптимистичным оценкам от 1 до 9%", - озвучил данные социологических исследований парламентарий.

По его словам, назначение иностранцев на руководящие должности - это пример преступной деятельности власти.

"Поставили управлять железной дорогой поляка Бальчуна. Можно узнать, почему тендер на тепловозы выиграла польская фирма, а наш завод, где их производят, даже не участвовал в этом конкурсе? Если не пойдем на выборы, то будем это все терпеть? Перевыборы не зависят от решения одного политика, они зависят от воли народа", - считает лидер партии "За життя".

Напомним, что Вадим Рабинович призвал политические силы объявить досрочные парламентские выборы.