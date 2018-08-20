Демократи в Конгресі США просять перевірити можливі контакти Болтона з затриманою у США Бутіною
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Демократи в Палаті представників Конгресу США направили керівнику апарату співробітників Білого дому Джону Келлі лист з проханням перевірити інформацію деяких американських видань, які повідомили про нібито контакти помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона із затриманою росіянкою Марією Бутіною. Про це повідомила газета Politico, інформує УНН.
За твердженнями конгресменів-демократів Елайджи Каммінгс і Стівена Лінча, Болтон під час роботи в Національній стрілецькій асоціації США (NRA) в 2013 році “безпосередньо працював з російською громадянкою, якій в даний час федеральні прокурори пред’явили звинувачення у шпигунстві на території США протягом декількох років”. “З огляду на тривожний і безпрецедентний характер цієї інформації, а також те, який високий пост займає пан Болтон в даний час, ми вимагаємо від вас надати документи, які б свідчили про те, що Болтон повідомляв про свою роботу з передбачуваною російською шпигункою перед отриманням доступу до секретної інформації в Білому домі”, — йдеться в листі.
Законодавці з комітету по нагляду і державної реформи нижньої палати Конгресу вимагають від Білого дому, Ради національної безпеки і Федерального бюро розслідувань надати дану інформацію до 4 вересня.
Як повідомляв УНН, радник Трампа звинуватив екс-главу ЦРУ в політизації розвідки.