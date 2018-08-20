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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Демократы в Конгрессе США просят проверить возможные контакты Болтона с задержанной в США Бутиной

Киев • УНН

 • 13810 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Демократы в Палате представителей Конгресса США направили руководителю аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли письмо с просьбой проверить информацию некоторых американских изданий, которые сообщили о якобы контактах помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с задержанной россиянкой Марией Бутиной. Об этом сообщила газета Politico, информирует УНН.

Демократы в Конгрессе США просят проверить возможные контакты Болтона с задержанной в США Бутиной

По утверждениям конгрессменов-демократов Элайджи Каммингс и Стивена Линча, Болтон во время работы в Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) в 2013 году “напрямую работал с российской гражданкой, которой в настоящее время федеральные прокуроры предъявили обвинения в шпионаже на территории США в течение нескольких лет”. “Учитывая тревожный и беспрецедентный характер этой информации, а также то, какой высокий пост занимает господин Болтон в настоящее время, мы требуем от вас предоставить документы, которые бы свидетельствовали о том, что Болтон уведомлял о своей работе с предполагаемой российской шпионкой перед получением доступа к секретной информации в Белом доме”, — говорится в письме.

Законодатели из комитета по надзору и государственной реформе нижней палаты Конгресса требуют от Белого дома, Совета национальной безопасности и Федерального бюро расследований предоставить данную информацию до 4 сентября.

Как сообщал УНН, советник Трампа обвинил экс-главу ЦРУ в политизации разведки.

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