Делфі готують поставити на кіль
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Підготовчі роботи на стадії завершення, танкер Delfi готують поставити на кіль, повідомляє УНН.
Вчора було проведено Safety Meeting з підготовки до підйому, повідомив підрядник рятувальної операції "Трансшип" у себе в FB. Також розподілені обов'язки на етапі перевороту.
Раніше керівник цієї компанії Андрій Іванов повідомляв, що в рамках підготовчих робіт було розчищено дно, куди планується перевертати танкер.
"Один з підготовчих етапів - це розчищення дна, куди ми будемо його перевертати, щоб воно лягло не на камені, а на гладкий грунт", - сказав він.
Остання боротьба була зі скелею, яка була частиною гриди. Було застосовано близько 5 технологій, але в підсумку зійшлися на використанні водолазами підводного відбійного молотка. Також необхідно було осушити заповнені відсіки, закрити пробоїни, зачистити залишки нафтопродуктів, розповів Іванов.
"Допустити розливи не дозволено", - підкреслив він.
Після постановки на кіль, піде другий етап, повідомляє Іванов.
"Нам потрібно буде пройти по всіх відсіках, щоб їх загерметизувати, відкачати воду і забезпечити судну плавучість. Після того як воно буде плавучим, ось тоді можна буде його прив'язувати і виводити до того місця, де найімовірніше це судно буде утилізовуватися", - зазначив він.
Поставити судно на рівний кіль, за допомогою буксирів, за припущеннями Іванова, можливо вдасться вже на цьому тижні.
Нагадаємо, танкер Delfi зазнав аварії біля берегів Одеси восени минулого року. До липня ліквідувати аварію намагався судновласник танкера. Але після невдалих спроб, в серпні держава його усунула і взялася за справу сама. Їм на допомогу прийшли дві авторитетні компанії "Трансшип" і "Бруклін-Київ". "Трнасшіп" пообіцяв виконати всі необхідні роботи, а "Бруклін-Київ" їх профінансувати.
Власник Delfi намагався заблокувати підйом танкера, але суд йому відмовив.