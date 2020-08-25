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Делфи готовят поставить на киль

Киев • УНН

 • 12254 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Подготовительные работы на стадии завершения, танкер Delfi готовят поставить на киль, сообщает УНН.

Делфи готовят поставить на киль

Вчера было проведено Safety Meeting по подготовке к подъему, сообщил подрядчик спасательной операции "Трансшип" у себя в FB. Также распределены обязанности на этапе переворота.

Ранее руководитель этой компании Андрей Иванов сообщал, что в рамках подготовительных работ было расчищено дно, куда планируется переворачивать танкер.

"Один из подготовительных этапов - это расчистка дна, куда мы будем его переворачивать, чтобы оно легло не на камни, а на гладкую почву", - сказал он.

Последняя борьба была со скалой, которая была частью гриди. Было применено около 5 технологий, но в итоге сошлись на использовании водолазами подводного отбойного молотка. Также необходимо было осушить заполненые отсеки, заделать пробоины, зачистить остатки нефтепродуктов, рассказал Иванов.

"Допустить разливы не позволительно", - подчеркнул он.

После постановки на киль, пойдет второй этап, сообщает Иванов.

"Нам нужно пройти по всем отсекам, чтобы их загерметизировать, откачать воду и обеспечить судну плавучесть. После того как оно будет плавучим, вот тогда можно будет его привязывать и выводить к тому месту, где скорее всего это судно будет утилизироваться", - отметил он.

Поставить судно на ровный киль, с помощью буксиров, по предположениям Иванова, возможно удастся уже на этой неделе.

Напомним, танкер Delfi потерпел крушение у берегов Одессы осенью прошлого года. До июля ликвидировать аварию пытался судовладелец танкера. Но после неудачных попыток, в августе государство его устранило и взялось за дело само. Им на помощь пришли две авторитетные компании "Трансшип" и "Бруклин-Киев". "Трнасшип" пообещал выполнить все необходимые работы, а "Бруклин-Киев" их профинансировать.

Владелец Delfi пытался заблокировать подъем танкера, но суд ему отказал.

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