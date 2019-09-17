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Делегація України в ОБСЄ влаштувала демарш через заяви про "російський Крим"

Делегація України в ОБСЄ влаштувала демарш через заяви про "російський Крим"

Київ • УНН

 • 15902 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Делегація України покинула зал засідань Організації з безпеки і співпраці в Європі, де обговорювали тему свободи слова, у знак протесту проти заяв пропагандистів про "російський Крим". Про це повідомляє ATR, передає УНН.

"Українська делегація призупинила участь в робочому засіданні. Зараз проводяться консультації з партнерами щодо подальших дій", - пише видання.

Як зазначено, таким чином українська делегація відреагувала на слова кримських пропагандистів, які під час представлення заявили: "Крим, Росія".

Нагадаємо, напередодні у Варшаві стартувала щорічна нарада ОБСЄ з виконання зобов'язань держав-учасників в сфері дотримання прав і свобод людини.

Українські Національні Новини

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