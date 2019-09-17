Делегація України в ОБСЄ влаштувала демарш через заяви про "російський Крим"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Делегація України покинула зал засідань Організації з безпеки і співпраці в Європі, де обговорювали тему свободи слова, у знак протесту проти заяв пропагандистів про "російський Крим". Про це повідомляє ATR, передає УНН.
"Українська делегація призупинила участь в робочому засіданні. Зараз проводяться консультації з партнерами щодо подальших дій", - пише видання.
Як зазначено, таким чином українська делегація відреагувала на слова кримських пропагандистів, які під час представлення заявили: "Крим, Росія".
Нагадаємо, напередодні у Варшаві стартувала щорічна нарада ОБСЄ з виконання зобов'язань держав-учасників в сфері дотримання прав і свобод людини.