Делегация Украины в ОБСЕ устроила демарш из-за заявлений о "российском Крыме"

"Украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании. Сейчас проводятся консультации с партнерами касательно дальнейших действий", - пишет издание.

Как указано, таким образом украинская делегация отреагировала на слова крымских пропагандистов, которые во время представления заявили: "Крым, Россия".

Напомним, накануне в Варшаве стартовало ежегодное совещании ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека.