Делегация Украины в ОБСЕ устроила демарш из-за заявлений о "российском Крыме"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Делегация Украины покинула зал заседаний Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, где обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений пропагандистов о "российском Крыме". Об этом сообщает ATR, передает УНН.
"Украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании. Сейчас проводятся консультации с партнерами касательно дальнейших действий", - пишет издание.
Как указано, таким образом украинская делегация отреагировала на слова крымских пропагандистов, которые во время представления заявили: "Крым, Россия".
Напомним, накануне в Варшаве стартовало ежегодное совещании ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека.