Делегація Константинополя обговорить в Грузії українську церкву
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В Грузинську правослану церкву прибула з візитом делегація Константинополя, мова піде про українську церкву. Про це повідомляє ГрузіяOnline, передає УНН.
"Прибула дуже важлива делегація. Звичайно, мова піде про українське питання, це буде ключова тема", - сказав глава константинопольської делегації митрополита Франції Еммануеля з представниками грузинського духовенства, в тому числі з Католикосом-Патріархом Ілією Другим.
Глава прес-служби грузинської Патріархії протоієрей Андрія Джагмаідзе підкреслив, що в питанні визнання автокефалії Православної церкви України остаточне рішення ГПЦ прийме після синодального обговорення.
Як повідомляв УНН, Грузинська православна церква зможе висловити свою чітку позицію щодо отримання канонічної автокефалії Православною церквою України, коли ознайомиться з текстом Томосу про автокефалію.
Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі не вітає українців зі створенням незалежної церкви через небажання "погіршити ситуацію".