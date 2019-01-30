Делегация Константинополя обсудит в Грузии украинскую церковь
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Грузинскую правосланую церковь прибыла с визитом делегация Константинополя, речь пойдет об украинской церкви. Об этом сообщает ГрузияOnline, передает УНН.
"Прибыла очень важная делегация. Конечно, речь пойдет об украинском вопросе, это будет ключевая тема", — сказал глава константинопольской делегации митрополита Франции Эммануэля с представителями грузинского духовенства, в том числе с Католикосом-Патриархом Илией Вторым.
Глава пресс-службы грузинской Патриархии протоиерей Андрия Джагмаидзе подчеркнул, что по вопросу признания автокефалии Православной церкви Украины окончательное решение ГПЦ примет после синодального обсуждения.
Как сообщал УНН, Грузинская православная церковь сможет выразить свою четкую позицию относительно получения канонической автокефалии Православной церковью Украины, когда ознакомится с текстом Томоса об автокефалии.
Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили не приветствует украинцев с созданием независимой церкви из-за нежелания "ухудшить ситуацию".