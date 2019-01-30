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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80332 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102416 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137187 просмотра

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7 марта, 17:42 • 135403 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131983 просмотра

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7 марта, 08:52 • 164022 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Делегация Константинополя обсудит в Грузии украинскую церковь

Делегация Константинополя обсудит в Грузии украинскую церковь

Киев  •  УНН

 • 10738 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Грузинскую правосланую церковь прибыла с визитом делегация Константинополя, речь пойдет об украинской церкви. Об этом сообщает ГрузияOnline, передает УНН.

"Прибыла очень важная делегация. Конечно, речь пойдет об украинском вопросе, это будет ключевая тема", — сказал глава константинопольской делегации митрополита Франции Эммануэля с представителями грузинского духовенства, в том числе с Католикосом-Патриархом Илией Вторым.

Глава пресс-службы грузинской Патриархии протоиерей Андрия Джагмаидзе подчеркнул, что по вопросу признания автокефалии Православной церкви Украины окончательное решение ГПЦ примет после синодального обсуждения.

Как сообщал УНН, Грузинская православная церковь сможет выразить свою четкую позицию относительно получения канонической автокефалии Православной церковью Украины, когда ознакомится с текстом Томоса об автокефалии.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили не приветствует украинцев с созданием независимой церкви из-за нежелания "ухудшить ситуацию".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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