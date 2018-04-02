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Декларація Хомутинніка: 50 млн грн дивідендів та 19,5 млн грн банківських процентів

Декларація Хомутинніка: 50 млн грн дивідендів та 19,5 млн грн банківських процентів

Київ • УНН

 • 9139 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Дохід нардепа від депутатської групи "Відродження" Віталія Хомутинніка в 2017 році склав майже 137 млн грн. Про це свідчить електронна декларація народного депутата, передає УНН.

Минулого року В.Хомутиннік отримав 19,5 млн грн банківських процентів; 66 млн грн від відчуження нерухомості; 50,3 млн грн дивідендів, 501,9 тис. грн заробітної плати та коштів на депутатську діяльність.

Хомутиннік – поціновувач живопису та скульптур. Він задекларував 18 цінних картин та 9 скульптур. Також, нардеп є шанувальником дорогих годинників і запонок, а також власником мисливських карабінів.

У власності Хомутинніка знаходиться автомобіль Toyota Tundra, у його дружини - Lexus LX570. Ще два автомобілі - Range Rover і Lexus - подружжя орендує.

Нагадаємо, у 2016 році Хомутиннік став одним з найбагатших народних депутатів. Як змінювалися статки політика впродовж 2011 -2016 років зазначено у графіку.

Примітка: до запровадження е-декларування, готівкові кошти не потрібно було вказувати.

Раніше УНН повідомляв, заступник Регламентного Комітету ВР Олег Купрієнко закликав НАЗК перевірити ймовірний конфлікт інтересів у Хомутинніка.

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