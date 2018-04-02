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Декларация Хомутынника: 50 млн грн дивидендов и 19,5 млн грн банковских процентов

Декларация Хомутынника: 50 млн грн дивидендов и 19,5 млн грн банковских процентов

Киев  •  УНН

 • 9138 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Доход нардепа от депутатской группы "Возрождение" Виталия Хомутынника в 2017 году составил почти 137 млн ​​грн. Об этом свидетельствует электронная декларация народного депутата, передает УНН.

В прошлом году Хомутынник получил 19,5 млн грн банковских процентов; 66 млн грн от отчуждения недвижимости; 50,3 млн грн дивидендов, 501,9 тыс. грн заработной платы и средств на депутатскую деятельность.

Хомутынник - ценитель живописи и скульптур. Он задекларировал 18 ценных картин и 9 скульптур. Также, нардеп является поклонником дорогих часов и запонок, а также владельцем охотничьих карабинов.

В собственности Хомутынника находится автомобиль Toyota Tundra, у его жены - Lexus LX570. Еще два автомобиля - Range Rover и Lexus - супруги арендует.

Напомним, в 2016 году Хомутынник стал одним из самых богатых народных депутатов. Как менялось состояние политика в течение 2011 -2016 годов отмечено в графике.

Примечание: к внедрению е-декларирования, наличные средства не нужно было указывать.

Ранее УНН сообщал, что заместитель регламентного комитета ВР Олег Куприенко призвал НАПК проверить вероятный конфликт интересов в Хомутынника.

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