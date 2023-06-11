Декілька військових втратили свідомість, коли принц Вільям дивився військовий парад

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 5850 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 16976 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 48897 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 41897 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 46869 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 114737 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180660 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 198306 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144129 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137849 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.9м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 43895 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 32911 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 14420 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 12308 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 29621 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 5850 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 29657 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 48897 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 198306 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 250375 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 2476 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 3014 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19962 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24812 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40790 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Декілька військових втратили свідомість, коли принц Вільям дивився військовий парад

Київ • УНН

 • 3307272 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Кілька британських солдатів постраждали від спеки в суботу, коли вони вийшли у вовняних туніках і капелюхах із ведмежої шкури, щоб привітати принца Вільяма, повідомляє AP News, пише УНН.

Декілька військових втратили свідомість, коли принц Вільям дивився військовий парад

Деталі 

Щонайменше троє гвардійців знепритомніли під час військового параду, відомого як Огляд полковників, під час якого спадкоємець престолу, який є почесним полковником Валлійської гвардії, оглядав понад 1400 солдатів Дивізії домашнього господарства та Королівської кінної артилерії.

Температура в Лондоні в суботу повинна була досягти 30 C.

Після цього Вільям написав у Twitter: «Велика подяка кожному солдату, який брав участь в Огляді полковника сьогодні вранці в спеку. Важкі умови, але ви всі виконали справді хорошу роботу».

Ця подія була репетицією Trooping the Colour, щорічного військового параду, який проводиться щороку в червні на честь офіційного дня народження монарха. Король Карл III спостерігатиме за церемонією 17 червня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96