Декілька військових втратили свідомість, коли принц Вільям дивився військовий парад
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Кілька британських солдатів постраждали від спеки в суботу, коли вони вийшли у вовняних туніках і капелюхах із ведмежої шкури, щоб привітати принца Вільяма, повідомляє AP News, пише УНН.
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Щонайменше троє гвардійців знепритомніли під час військового параду, відомого як Огляд полковників, під час якого спадкоємець престолу, який є почесним полковником Валлійської гвардії, оглядав понад 1400 солдатів Дивізії домашнього господарства та Королівської кінної артилерії.
Температура в Лондоні в суботу повинна була досягти 30 C.
Після цього Вільям написав у Twitter: «Велика подяка кожному солдату, який брав участь в Огляді полковника сьогодні вранці в спеку. Важкі умови, але ви всі виконали справді хорошу роботу».
Ця подія була репетицією Trooping the Colour, щорічного військового параду, який проводиться щороку в червні на честь офіційного дня народження монарха. Король Карл III спостерігатиме за церемонією 17 червня.