Несколько военных потеряли сознание, когда принц Уильям смотрел военный парад

Детали

По меньшей мере трое гвардейцев потеряли сознание во время военного парада, известного как Обзор полковников, во время которого наследник престола, который является почетным полковником Валлийской гвардии, осматривал более 1400 солдат Дивизии домашнего хозяйства и Королевской конной артиллерии.

Температура в Лондоне в субботу должна была достичь 30 C.

После этого Уильям написал в Twitter: «Большая благодарность каждому солдату, который участвовал в Осмотре полковника сегодня утром в жару. Тяжелые условия, но вы все проделали действительно хорошую работу».

Это событие было репетицией Trooping the Colour, ежегодного военного парада, который проводится каждый год в июне в честь официального дня рождения монарха. Король Карл III будет наблюдать за церемонией 17 июня.