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Декана Уманського національного університету садівництва затримано на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Декана факультету Уманського національного університету садівництва затримано на хабарі у 2 тис. грн за сприяння студентові в здачі екзаменаційної сесії. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.

Декана Уманського національного університету садівництва затримано на хабарі

У понеділок, 29 травня 2017 року, завдяки злагодженій роботі Уманської місцевої прокуратури, слідчих Уманського відділу поліції та працівників департаменту захисту економіки Національної поліції України під час отримання неправомірної вигоди в сумі 3 тис. грн викрито декана одного з факультетів Уманського національного університету садівництва, який вимагав від студента кошти за сприяння в здачі ним екзаменаційної сесії.

"Вказану особу затримано в порядку ст. 208 КПК України на гарячому, безпосередньо під час отримання нею частини обумовлених коштів в сумі 2 тис. грн, які вилучено в ході огляду місця події", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-ьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН 25 травня, декана Луганського медуніверситету затримали на хабарі.

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